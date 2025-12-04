Минпромторг Индии: страна может многое перенять у России

Министр промышленности и торговли республики Пиюш Гоял отметил, что 1,4 млрд индийцев тоже могут дать РФ большое разнообразие предложений

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия может многое перенять у России и многое в состоянии предложить. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Пиюш Гоял, выступая на открытии российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат.

"Обеим странам есть что предложить. Мы считаем, что можем многое перенять у России. 1,4 млрд индийцев могут дать России большое разнообразие предложений", - сказал он.

"В России существует огромный спрос на широкий ассортимент промышленных товаров, товаров народного потребления, что открывает множество неиспользованных возможностей для индийского бизнеса", - отметил Гоял.