ВТБ: экспорт российского газа в Китай к 2030 году увеличится в 1,5 раза

В банке подсчитали, что показатель достигнет 56 млрд куб. м

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экспорт российского трубопроводного газа в Китай к 2030 году вырастет в 1,5 раза по сравнению с ожидаемым уровнем 2025 года и достигнет 56 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на члена правления банка Виталия Сергейчука.

Согласно оценкам ВТБ, 44 млрд куб. м из общего объема поставок в 2030 году придется на "Силу Сибири", еще 12 млрд куб. м - на Дальневосточный маршрут.

"Рост поставок на Восток становится одним из ключевых структурных сдвигов в российской энергетике. Это формирует новые устойчивые каналы экспорта и позволяет российским компаниям укреплять позиции на азиатских рынках", - подчеркнул Сергейчук.