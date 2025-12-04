Индия положительно оценила переговоры с ЕАЭС

Замглавы индийского Минпромторга Раджеш Агравал заявил, что это хороший шаг, который позволит расширить торговлю

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Стартовавшие переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) - хороший шаг, который откроет новые возможности для торговли. Об этом заявил замглавы Минпромторга Индии Раджеш Агравал, выступая на российско-индийском бизнес-форуме, организованном Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат.

"Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, которые мы недавно, на прошлой неделе начали, - это шаг в правильном направлении, который откроет множество новых возможностей для бизнеса, позволит больше торговать друг с другом", - сказал он.