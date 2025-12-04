MWS AI выпустила корпоративную платформу для создания ИИ-агентов в едином интерфейсе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. MWS AI (входит в ERION) выпустила технологическую платформу для быстрого создания и запуска корпоративных приложений на базе искусственного интеллекта, сообщили ТАСС в компании.

"MWS AI представила технологическую платформу MWS AI Agents Platform для быстрого создания и запуска корпоративных приложений на базе искусственного интеллекта, ИИ-агентов и мультиагентных систем. Решение стало доступно внешним заказчикам после завершения тестирования в МТС, а также у действующих клиентов MWS AI в финансовом секторе и здравоохранении", - говорится в сообщении.

MWS AI инвестировала в разработку платформы около 4 млрд рублей, включая траты на отдельные компоненты, такие как собственные большие языковые и мультимодальные модели семейства Cotype, технологии речевой аналитики, синтеза и распознавания речи. По оценке MWS AI, использование платформы позволит снизить стоимость создания приложений и ИИ-агентов как минимум в шесть раз по сравнению с традиционной разработкой.

ИИ-агенты - это автономные системы, которые по запросу пользователя способны выполнять комплексные задачи в рамках заданных бизнес-сценариев. Они умеют взаимодействовать между собой, с внешней средой и внутренними сервисами компании: CRM-системами, решениями для документооборота и HR, электронной почтой, календарями, объяснили в компании.

Платформа позволяет без навыков программирования создавать ИИ-агентов на базе больших языковых моделей и готовых инструментов в визуальном конструкторе бизнес-сценариев. В мультиагентной конфигурации несколько ИИ-агентов могут работать скоординированно: распределять роли и функции, передавать друг другу результаты и проверять их. Пользователям доступны инструменты для подготовки и разметки данных, дообучения моделей под специализированные задачи, мониторинга качества и эффективности агентов. Интеграционные модули помогают соединять различные сервисы. Взаимодействовать с готовыми ИИ-агентами можно через сайты, чаты, мессенджеры и другие продукты через API.

MWS AI Agents Platform также обеспечивает мультимодальные возможности благодаря моделям для работы с изображениями и текстом, синтеза и распознавания речи, речевой аналитики. Они позволяют создавать голосовые интерфейсы, превращать диалоги в структурированные данные и обрабатывать их для улучшения бизнес-решений. На базе платформы доступны готовые прикладные решения: корпоративные ассистенты для поиска по документам и базам знаний, автоматизации клиентской службы и аналитики, HR- и юридические ИИ-ассистенты. Линейка готовых продуктов будет расширяться, подчеркнули в МТС Web Services.