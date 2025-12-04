Бюджет Челябинской области на 2026 год приняли с ростом доходов на 3,96%

Дефицит спрогнозировали на уровне 58,99 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области единогласно приняли в окончательном, третьем, чтении бюджет региона на 2026 год с ростом доходов на 12,17 млрд рублей, то есть 3,96% к бюджету, который принимался на 2025 год. Это следует из материалов, демонстрировавшихся на табло в областном парламенте во время заседания.

"Впервые в истории мы закон [о бюджете] приняли единогласно. <…> Коллеги, я всех поздравляю, особенно депутатов, которые в первый раз принимают бюджет", - сказал по итогам голосования председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

Так, доходы бюджета 2026 года по итогам окончательного, третьего, чтения прогнозируются на уровне 319,22 млрд рублей (прирост к уровню третьего чтения 2025 года - 12,17 млрд рублей, то есть 3,96%). Расходы - 378,21 млрд рублей (прирост к 2025 году - 35,02 млрд рублей, то есть 10,2%). Дефицит - 58,99 млрд рублей (прирост к 2025 году - 22,85 млрд рублей, то есть 63,2%).

Во время принятия бюджета Гербер сообщил собравшимся, что было уточнено распределения расходов по ряду направлений. Это 1 млрд рублей, который направят на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, 376 млн рублей - на создание образовательно-производственных центров, 191,1 млн рублей - на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 110,8 млн рублей - на реализацию государственной программы "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" и т. д.

В материалах отмечалось, что для покрытия дефицита предусмотрены такие источники, как привлечение кредитов из других бюджетов, размещение государственных ценных бумаг и т. д.