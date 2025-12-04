Wildberries заинтересована в развитии товарооборота между Россией и Индией

Главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян уверен, что при поддержке государства и с использованием гибких цифровых механизмов, можно выйти на новый уровень взаимовыгодной торговли между странами

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ изучает экспортные модели товарооборота между Россией и Индией и считает индийский рынок перспективным для экспорта российских товаров. Об этом сообщил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян в ходе Российско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели.

"Сейчас мы в стадии предварительного изучения подходов как к экспортным моделям, включая B2B для российских производителей на индийских комплектующих и компонентах, так и импорта товаров из стран нашего присутствия в Индию", - сказал он.

Главный исполнительный директор РВБ выразил уверенность, что при поддержке государства и с использованием гибких цифровых механизмов, можно выйти на новый уровень взаимовыгодной торговли между странами. "Общение идет как с индийскими, так и с российскими компаниями, которые готовы поддержать выход индийских товаров в страны нашего присутствия", - подчеркнул он.

Компания открыта к предложениям от индийского бизнеса и готова обеспечить рынок сбыта востребованной индийской продукции в странах присутствия. "Индийский рынок для нас - перспективный. Уже сейчас мы видим востребованность продукции из Индии у покупателей. Российские продавцы активно закупают товар индийского производства и выставляют его на нашей платформе. Для продвижения этой категории мы запустили витрину "Сделано в Индии". Ожидаем, что общие продажи индийских товаров составят более 136 млн долларов за 2025 год", - отметил Мирзоян.

Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря 2025 года.