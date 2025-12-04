РФ может отменить охлаждение для белорусских sim-карт до конца года

Россия завершает тестирование снятия ограничений для sim-карт операторов Белоруссии на территории страны

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Россия завершает тестирование снятия ограничений для sim-карт белорусских операторов на территории страны. Об этом сообщил первый заместитель министра связи Белоруссии Павел Ткач.

"Российская сторона подтвердила, что завершается процесс тестирования по снятию режима охлаждения с граждан Республики Беларусь, которые будут приезжать на территорию Российской Федерации, путем введения капчи, то есть получения рисунка, который надо подтвердить от руки, чтобы снять эти ограничения. Тестирование завершается", - сказал он после заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске.

Он пояснил, что "три из четырех крупнейших операторов, по сути дела, уже внедрили эти услуги". "И мы считаем, что уже до <...> нового года (до конца 2025 года - прим. ТАСС) этот вопрос будет однозначно решен", - добавил Ткач.

Замминистра пояснил, что по прибытии на территорию Российской Федерации владельцам белорусских sim-карт будет приходить СМС "со ссылкой на определенный ресурс, который будет открываться". "В переходе на эту ссылку будет капча. Чаще всего это картинка с набором цифр, которые на каком-то цветном фоне, разноцветные цифры. Надо их ввести в специальное поле, нажать", - рассказал Ткач. По его словам, уже в настоящее время в режиме тестирования такая функция работает. "Просто еще пока не на сети всех операторов", - пояснил он.

С 10 ноября операторы сотовой связи по требованию регуляторов в тестовом режиме ввели усиленные меры безопасности для борьбы с беспилотниками - так называемый период охлаждения. Теперь, когда туристы возвращаются домой после отпуска "в роуминге", мобильный интернет автоматически пропадает на 24 часа или до тех пор, пока владелец не подтвердит, что он человек, через звонок или по специальной ссылке. А внутри страны блокировку получают абоненты, чья sim-карта оставалась "неактивной" 72 часа.