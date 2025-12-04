РФ и Белоруссия договорились о создании совместной рабочей группы по торговле

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Республика Беларусь договорились о создании рабочей группы по вопросам торговли, в том числе взаимного доступа на рынки стран, ценообразования и онлайн-торговли. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России по итогам рабочей поездки в Белоруссию статс-секретаря - замглавы министерства Романа Чекушова.

В рамках поездки Чекушов встретился с первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Натальей Василевской. "Стороны договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам торговли, включая вопросы взаимного доступа на рынки стран, ценообразования и электронной торговли", - отмечается в сообщении.

На встрече с заместителями министра промышленности Республики Беларусь Денисом Бакеем и Леонидом Рыжковским Чекушов обсудил дальнейшие аспекты сотрудничества двух стран в сфере промышленности.

"Необходимо стремиться к дальнейшей синхронизации промышленной политики государств с целью обеспечения равенства доступа промышленной продукции российского и белорусского производства на рынки наших стран, а также обеспечивать единство требований к правилам подтверждения происхождения продукции", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга России.

Как отмечается в сообщении министерства, по итогам 2024 года российско-белорусский товарооборот вырос на 6,3% в годовом выражении, значительную долю взаимных поставок обеспечивает промышленная продукция.