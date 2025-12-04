В Заксобрании Карелии приняли бюджет с ростом доходов на 2 млрд рублей

Около 63% от общего объема расходов предусмотрели на госпрограммы, связанные с повышением качества жизни граждан

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Карелии приняли во втором и третьем окончательном чтении бюджет региона на 2026 год, сообщили в пресс-службе парламента. В соответствии с документом, доходы составят 77,4 млрд рублей, что на 2 млрд больше по сравнению с доходами бюджета, которые планировались на 2025 год.

Доходы бюджета на 2025 год принимались в третьем окончательном чтении в размере 75,4 млрд рублей, расходы - 73,5 млрд рублей. Профицит составлял около 1,9 млрд рублей.

"Доходы бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 77 млрд 436 тыс. руб., расходы - 76 млрд 850 тыс. руб. Порядка 63% от общего объема расходов бюджета предусмотрено на госпрограммы, связанные с повышением качества жизни граждан", - сказано в сообщении.

За принятие бюджета в третьем окончательном чтении выступили 25 депутатов, против - 0. Однако, еще до голосования парламентарии из "Справедливой России", КПРФ и "Яблока" покинули зал из-за отказа рассматривать все предложенные поправки по существу.

По словам спикера парламента Элиссана Шандаловича, принятый бюджет в полной мере обеспечивает ключевые приоритеты. Это безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Карелии, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также достижение национальных целей развития, поставленных президентом.

На повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений республики предусмотрено более 4,3 млрд рублей. На реализацию десяти национальных проектов, в которых участвует Карелия, предусмотрено 11,3 млрд рублей. Ожидается, что дорожный фонд Карелии в 2026 году составит более 9,5 млрд рублей. Из них порядка 5 млрд 680 млн рублей запланировано на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов. 850 млн рублей предусмотрено на обновление муниципальных дорог.