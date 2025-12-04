"Газпром межрегионгаз" оценивает потенциал газификации СНТ в 900 тыс. домов

В послании Федеральному собранию в 2024 году Владимир Путин сказал, что программа социальной газификации должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Потенциал подключения садовых некоммерческих товариществ (СНТ) к газу по программе догазификации составляет около 900 тыс. домов, заявил глава компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы по этой программе будем газифицировать садовые некоммерческие товарищества, расположенные в пределах населенных пунктов. И это потенциал еще около 900 тысяч домов, которые расположены в СНТ. В них живут люди, нужно дать им возможность отопления и приготовления пищи на природном газе", - сказал он.

В послании Федеральному собранию в 2024 году президент РФ Владимир Путин сказал, что программа социальной газификации должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах. 17 апреля 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что граждане РФ уже могут подавать заявки на газификацию домов в СНТ в газифицированных населенных пунктах. Потенциал догазификации жилья в СНТ тогда оценивался в порядка 1,5 млн домов.

В интервью ТАСС на ПМЭФ-2025 Густов отмечал, что "Газпром межрегионгаз" прогнозирует на лето ускорение темпов подключения СНТ к газу.

"Газпром" сообщал, что по состоянию на 1 ноября с жителями садовых некоммерческих товариществ заключено более 54 тыс. договоров.