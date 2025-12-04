В России отметили расширение ассортимента своей продукции в Белоруссии

В Минпромторге РФ указали, что особое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа российской продукции на белорусский рынок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия отмечает положительную динамику расширения ассортимента российских товаров на белорусском рынке. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам рабочей поездки в республику статс-секретаря - замглавы министерства Романа Чекушова.

В рамках рабочей поездки замминистра посетил белорусские торговые объекты, ознакомился с ассортиментом товаров российского производства и обсудил возможности расширения их присутствия.

"Посещение ведущих торговых объектов Минска позволяет нам в реальном времени увидеть результаты совместной работы по укреплению торгово-экономических связей между Россией и Беларусью. Мы отмечаем положительную динамику в расширении ассортимента российской продукции на белорусском рынке и готовы поддерживать дальнейшие инициативы по развитию взаимовыгодного сотрудничества", - приводятся в сообщении Минпромторга РФ слова Чекушова.

Как отметили в министерстве, Минпромторг России активно развивает торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. При этом особое внимание уделяется обеспечению беспрепятственного доступа продукции РФ на белорусский рынок и созданию благоприятных условий для взаимной торговли.