При помощи Московского венчурного фонда предприятия привлекли в 1,5 раза больше средств

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Столичные предприятия привлекли 2 млрд рублей благодаря поддержке Московского венчурного фонда за 11 месяцев 2025 года. Это в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"С начала 2025 года при поддержке фонда столичные предприятия привлекли 2 млрд рублей - в полтора раза больше, чем за тот же период 2024-го", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В пресс-службе добавили, что фонду исполняется 20 лет в декабре этого года. Он предлагает разные инструменты для запуска и масштабирования технологических проектов.

Финансовыми мерами поддержки могут воспользоваться выпускники акселераторов и победители столичных конкурсов - им доступны гранты до 1 млн рублей. Компании с готовым продуктом могут получить льготный заем на развитие бизнеса до 50 млн рублей. Предприятиям с эффективной бизнес-моделью доступны льготные займы на сумму до 300 млн рублей. Кроме того, технологические компании, планирующие выйти на рынок ценных бумаг, могут получить льготный целевой заем до 100 млн рублей.

Также фонд предлагает обучающие программы и сервисы для бизнеса.