Ростам начал поставлять топливо для второй очереди АЭС "Куданкулам"

Грузовой авиарейс успешно доставил тепловыделяющие сборки производства Новосибирского завода химконцентратов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росатом начал поставки топлива для реактора энергоблока №3 АЭС "Куданкулам" в Индии. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Топливный дивизион Росатома выполнил первую поставку ядерного топлива для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 АЭС "Куданкулам", - говорится в сообщении.

Грузовой авиарейс успешно доставил тепловыделяющие сборки производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО "НЗХК, предприятие топливного дивизиона Росатома). Для поставки всей активной зоны реактора и некоторого количества топлива в резерв предусмотрено в общей сложности семь рейсов из России в Индию. Поставки выполняются в рамках контракта, подписанного в 2024 году и включающего топпливообеспечение энергоблоков №3 и №4 АЭС "Куданкулам" на весь срок эксплуатации начиная со стартовой загрузки.

С 2022 года на АЭС "Куданкулам" поставляется ядерное топливо усовершенствованной конструкции ТВС-2М. Оно обеспечивает более надежную и экономически эффективную эксплуатацию энергоблоков за счет жесткой конструкции, антидебризного фильтра нового поколения и большей массы урана. Его внедрение также позволило увеличить непрерывный цикл работы энергоблоков с 12 до 18 месяцев, то есть они реже останавливаются для перегрузки топлива и вырабатывают больше электроэнергии. Мощности второй очереди АЭС "Куданкулам" станут первыми в истории энергоблоками ВВЭР-1000, которые будут запущены сразу в 18-месячном топливном цикле.