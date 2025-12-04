"Россети" обеспечили электроэнергией селекционный центр в Орловской области

Мощность присоединения к сети составила 4 МВт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Центр" проложила более 10 км линий электропередачи для нового селекционного центра, который агрохолдинг "Мираторг" построил на юго-западе Орловской области. Мощность присоединения к сети составила 4 МВт, говорится в сообщении компании.

"Создание и развитие регионального комплекса, который будет производить более 15 тыс. тонн семенного картофеля в год, позволяет снизить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность страны. Кроме того, предприятие ориентировано на зарубежные рынки, что отвечает задачам национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для подключения потребителя энергетики расширили основной центр электроснабжения Кромского района. На подстанции 110 кВ смонтировали дополнительную линейную ячейку 10 кВ с вакуумным выключателем и современными устройствами микропроцессорной защиты, внедрили интеллектуальную систему коммерческого учета электроэнергии.

Сегодня селекция входит в число приоритетных направлений работы российских аграриев. Группа "Россети" оказывает им содействие во всех регионах присутствия. "С начала осени было реализовано несколько знаковых проектов, включая электроснабжение крупнейшего розария Подмосковья, где создаются новые сорта цветов, и элеватора в Белгородской области с собственным семенным заводом", - добавили там.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.