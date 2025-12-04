Сбер и УК "Первая" первыми в РФ открывают инвесторам доступ к рынку Индии

Цель нового фонда - предоставить инвесторам экспозицию на фондовый рынок одной из самых динамичных экономик мира и возможность расширить географическую диверсификацию активов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сбер и УК "Первая" первыми в России открывают частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Новый фонд "Первая - Индия" предлагает инвестиции, доходность которых привязана к динамике индекса Nifty 50 - флагманского индекса NSE, в который входят акции 50 крупнейших по рыночной капитализации компаний этой страны. Комбинированный ЗПИФ "Первая - Индия" для квалифицированных инвесторов зарегистрирован в российском правовом поле и находится под управлением УК "Первая". Инвестирование через фонд может позволить получить эффект от владения широкой корзиной индийских голубых фишек из различных секторов экономики", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, цель нового фонда - предоставить инвесторам экспозицию на фондовый рынок одной из самых динамичных экономик мира и возможность расширить географическую диверсификацию активов.

"Мы открываем российским клиентам Сбера еще одно окно инвестиционных возможностей - на этот раз в Южной Азии. До настоящего момента у российских инвесторов не существовало комфортных решений для персональных вложений в индийские активы, но мы создали новый и эффективный финансовый мост между двумя странами, который позволил нам это реализовать", - отметил заместитель председатель правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого привели в пресс-службе.

При этом, по словам управляющего директора и главного исполнительного директора национальной фондовой биржи Индии (NSE) Ашишкумара Чаухана, инициатива отражает высокое доверие к рынкам Индии и углубляет финансовое сотрудничество между Индией и Россией. "Национальная фондовая биржа готова к сотрудничеству со Сбербанком для укрепления связей между рынками двух стран, соблюдения стандартов регулирования и защиты инвесторов, а также наращивания ликвидности и повышения прозрачности для этих продуктов, чтобы создать новые возможности для инвесторов обеих стран", - заключил он.