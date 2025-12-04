ЦБ выпустит памятные монеты с изображением "Фиксиков"

Их номинал составит 3 и 25 рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России 5 декабря 2025 года выпустит в обращение памятную серебряную монету и монеты из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием "Фиксики" серии "Российская (советская) мультипликация". Номинал монет составит 3 и 25 рублей соответственно, говорится в сообщении регулятора.

"Анимационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Он рассказывает о приключениях маленьких человечков, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире", - говорится в сообщении регулятора.

Памятная серебряная монета

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Тираж монеты - 7 тыс. штук. Она изготовлена качеством "пруф".

На лицевой стороне серебряной монеты - рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультсериала "Фиксики", вверху имеется надпись "Фиксики".

Памятные монеты из недрагоценных металлов

Монета из недрагоценных металлов имеет форму круга диаметром 27 мм. Тираж монеты из стали с никелевым покрытием - 850 тыс. штук, а из медно-никелевого сплава с цветным покрытием - 150 тыс. штук.

На лицевой стороне монет из стали расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта - надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа - товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки - надпись "Банк России", номинал монет "25 рублей", год выпуска "2025 г.".

На оборотной стороне монеты из стали с никелевым покрытием изображены герои мультсериала "Фиксики", вверху имеется надпись "Фиксики". На оборотной стороне монеты из медно-никелевого сплава расположено выполненное в цвете изображение героев мультсериала "Фиксики", вверху имеется аналогичная надпись.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напомнили в ЦБ.