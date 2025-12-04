Бензин и дизель резко подешевели на бирже

Цена АИ-92 на торгах составила 58,786 тыс. рублей за тонну

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Стоимость бензина и дизельного топлива на торгах на бирже резко снизилась, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на торгах составила 58,786 тыс. рублей за тонну (-3,58%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ упала на 2,67%, до 70,653 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась за день на 4,1% и составила 55,090 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля уменьшилась на 0,21%, до 55,837 тыс. рублей за тонну, цена зимнего дизеля опустилась на 1,55%, до 71,798 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 1,38%, до 17,474 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день прибавила 0,22% и составила 80,676 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 1,22%, до 20,667 тыс. рублей за тонну.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).