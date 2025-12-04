В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения об усилении борьбы с VPN

В пресс-службе ведомства отметили, что ведется работа над улучшением систем защиты российского интернета

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор ведет последовательную работу над совершенствованием механизмов системы безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос об усилении борьбы с VPN.

"Роскомнадзор последовательно обеспечивает развитие систем безопасности функционирования на территории России сети "Интернет" и сети связи общего пользования. Развитие направленно на защиту от актуальных технологических и информационных угроз", - уточнили в ведомстве.

Ранее издание РБК сообщало, что Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ для усиления борьбы с VPN. По его данным, ведомство расширило список блокируемых протоколов тремя новыми протоколами - SOCKS5, VLESS и L2TP. Параллельно с этим РКН применяет анализ процесса установки зашифрованного соединения (TLS handshake).