РФ и Индия обсудили вопросы межбанковского и кредитно-финансового сотрудничества

Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил позитивную динамику в сфере взаиморасчетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Индию встретился с министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман.

В рамках встречи обсуждались вопросы межбанковского и кредитно-финансового сотрудничества, говорится в сообщении правительства РФ.

На встрече также присутствовали председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, главы Минфина России Антон Силуанов и Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Стороны обсудили актуальные вопросы межбанковского и кредитно-финансового сотрудничества, включая расширение платежно-расчетной инфраструктуры, а также переговоры по межправительственному соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций", - отмечается в сообщении.

Первый вице-премьер РФ отметил позитивную динамику в сфере взаиморасчетов. На сегодня платежи между двумя странами почти в полном объеме осуществляются в нацвалютах.

Мантуров также встретился с советником премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Первый заместитель председателя правительства РФ прибыл с рабочей поездкой в Индию для проведения ряда двусторонних переговоров и участия в мероприятиях в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в страну.