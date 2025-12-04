Россия готова обсуждать выход производителей базовых станций Индии на рынок РФ

В Индии ведутся разработки на открытых стандартах Open RAN, что делает возможным и кооперацию с российскими производителями, отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия готова обсуждать выход индийских производителей базовых станций связи на российский рынок, заявил в ходе Российско-индийского бизнес-форума глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Мы с удовольствием пообсуждаем возможность прихода индийских производителей базовых станций на российский рынок. Тем более мы знаем, что в Индии ведутся разработки на открытых стандартах Open RAN, что делает возможным и кооперацию с нашими производителями", - сказал он.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). ТАСС - информационный партнер мероприятия.