Лут заявила об интересе Индии в поставках российских яблок

Министр сельского хозяйства РФ также рассказала, что Индия является крупнейшим экспортером креветки на мировой рынок

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут © Валерий Шарифулин/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия заинтересована в поставках яблок из России, заявила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Сегодня коллеги озвучили интерес к поставкам наших яблок. Яблоки мы в Индию не поставляем. Были какие-то пробные у нас поставки, но это не носит системный характер. Сегодня коллеги сами сказали, что им очень нравятся наши яблоки. Они очень хотят быстрее пройти процедуру по аккредитации наших предприятий. Яблоки у нас хорошие, вкусные", - сказала глава Минсельхоза.

Она также рассказала, что Индия является крупнейшим экспортером креветки на мировой рынок и занимает второе место по поставкам в Россию. "Мы обсудили, что, конечно, мы можем увеличивать эти поставки. <…> Потенциал роста спроса на эту продукцию у нас есть", - подчеркнула Лут.

"С точки зрения товарооборота, учитывая, что у нас есть очень схожие позиции, которые мы производим, здесь надо смотреть: в периоды, когда у нас в России или в Индии есть перекосы по производству продуктов питания, либо, например, есть ситуация повышенного спроса, чтобы мы друг другу помогали, подставляли плечо в такие периоды и давали быструю поставку той продукции, которая нужна либо нам, либо Индии", - добавила министр.