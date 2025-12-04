В России доходы от медицинского туризма за девять месяцев выросли на 25%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил колоссальный рост в лечении пациентов с тяжелыми заболеваниями онкологического, кардиологического и офтальмологического профилей

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Рост средств от медицинского туризма в РФ увеличился на 25% за последние девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы видим сегодня возрастающий поток из-за рубежа для лечения в России. За последние девять месяцев этого года по сравнению с предыдущим увеличилось количество финансов в международном туризме в Россию для лечения: плюс 25%. Причем колоссальный рост составляет именно лечение пациентов с тяжелыми заболеваниями онкологического, кардиологического и офтальмологического профилей", - сказал министр, выступая на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).

Он также отметил, что порядка 10% от общего количества зарегистрированных в РФ препаратов составляют лекарства индийского производства, это около 1,8 тыс. единиц. Среди иностранных препаратов индийские средства на российском рынке составляют порядка 16%.

Мурашко уточнил, что 5 декабря между Министерством здравоохранения России и Министерством здравоохранения Индии будет заключено соглашение. Кроме того, между странами действуют меморандумы по контролю качества лекарственных препаратов, по обмену данными, по фармакопее стандартных образцов. "Поэтому база и условия для этого существуют, добро пожаловать к взаимодействию!" - завершил свое выступление Мурашко.