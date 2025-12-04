Подкомиссия утвердила мероприятия к плану структурных изменений в экономике РФ

Они направлены в том числе на выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей

МОСКВА, 4 декабря./ТАСС/. Правительственная подкомиссия под руководством вице-премьера РФ Александра Новака утвердила перечень мероприятий к плану структурных изменений в экономике до 2030 года. Об этом говорится в сообщении кабмина, опубликованном в официальном канале правительства в Max.

План разработан по поручению президента по итогам Петербургского экономического форума, проведенного в июне 2025 года, и утвержден на заседании правительства 27 ноября.

"Весь комплекс мер по этим направлениям и соответствующие целевые индикаторы связаны с показателями достижения национальных целей развития Российской Федерации. Мероприятия направлены на развитие экономики предложения, а также выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей", - отметил Новак.

Документ включает в себя взаимосвязанные разделы, характеризующие ключевые сферы реализации структурных изменений: структуру занятости и потребления, повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития, трансформацию внешней торговли, повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.

Перечень мероприятий к плану был сформирован Минэкономразвития совместно с широким кругом ведомств и организаций. В перечень включены действующие инструменты - национальные и федеральные проекты, государственные программы и иные меры.