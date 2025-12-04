Регистр судоходства РФ видит перспективы сотрудничества с КНР в судостроении

Появляются новые подходы в строительстве крупнотоннажного флота и серии судов в короткие сроки, отметил генеральный директор Российского морского регистра судоходства Сергей Куликов

ШАНХАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество с Китаем в условиях трансформации глобальных логистических цепочек и внешних ограничений способно внести значительный вклад в развитие российского судостроения. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Российского морского регистра судоходства Сергей Куликов, который принимает участие в проходящей в Шанхае морской выставке Marintec China 2025.

"Мы живем в эпоху взаимосвязанности, когда устойчивость экономики в значительной степени зависит в том числе и от возможностей технологического роста производств, и от коллаборации для обмена опытом и совместного поиска оптимальных инженерных и технологических решений. Сегодня Китай занимает лидирующие позиции в сфере судостроения. В условиях кардинальной трансформации глобальных логистических цепочек и жестких внешних ограничений укрепление российско-китайского партнерства способно внести значительный вклад в развитие отечественного судостроительного производства", - сказал Куликов.

По его словам, китайские верфи имеют опыт выполнения масштабных серийных заказов на постройку судов различных типов и назначения. В КНР успешно реализуются проекты по строительству, в том числе серийному, современного высокотехнологичного флота, включая крупнотоннажные танкеры и газовозы, крупнейшие в мире суда типа "ро-ро" и сверхбольшие контейнеровозы, круизные лайнеры и морские буровые платформы, суда для установки фундаментов морских ветряных турбин и другие инновационные объекты водного транспорта. Для верфей КНР все это уже отработанные технологии и накопленный опыт.

"На мой взгляд, для развития российского судостроения укрепление сотрудничества с верфями КНР открывает возможности освоения новых технологических подходов в строительстве крупнотоннажного флота и строительства серии судов в короткие сроки. Также в текущих условиях Китай способен быть поставщиком важных комплектующих и судового оборудования, современных цифровых технологий в сфере судостроения", - указал Куликов.

По его мнению, в целом такое сотрудничество будет способствовать росту грузопотоков, созданию портовой и логистической инфраструктуры, в том числе в портах Приморья. "Оно позволит формировать устойчивую безопасную экосистему и создаст основу для дальнейшего долгосрочного и независимого развития российской морской отрасли в новой геоэкономической реальности", - сказал гендиректор, добавив, что регистр, со своей стороны, готов содействовать установлению и укреплению деловых связей между представителями морской отрасли двух стран.

Marintec China 2025

Выставка Marintec China 2025 проходит 2-5 декабря в Шанхайском международном выставочном центре. Согласно официальным данным организаторов, участие в ней в этом году принимают около 2 тыс. компаний более чем из 30 стран и регионов мира. Ее экспозиция включает в себя несколько разделов, связанных с кораблями, грузовыми судами, морскими перевозками, судостроением, судоремонтом, шельфовым оборудованием, навигацией, судовым оборудованием, портовым оборудованием и технологиями. Национальные павильоны на выставке есть у 15 стран. В этом году на выставке свой стенд развернул Российский морской регистр судоходства.