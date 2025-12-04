Шадаев отметил перспективы сотрудничества России и Индия в роботизации складов
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. В России существует огромный спрос на роботизированные складские платформы, в чем страна могла бы взаимодействовать с Индией, заявил в ходе Российско-индийского бизнес-форума глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Также есть потребность в беспилотниках для доставки, добавил он.
"Коллеги здесь рассказывали о сверхвысоких темпах развития маркетплейсов. У нас огромная потребность в строительстве, создании десятков тысяч беспилотных автономных платформ для доставки товаров по территории всей страны: вы знаете, у нас страна очень большая. Огромный спрос на роботизированные складские платформы. Здесь мы точно можем найти возможность взаимодействовать", - сказал он.
Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). ТАСС - информационный партнер мероприятия.