В России энергопотребление в предстоящий отопительный сезон может вырасти на 4%

Основные системообразующие компании подтвердили готовность к этому периоду, заявил министр энергетики Сергей Цивилев

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Объем потребления электроэнергии в отопительный период 2025-2026 годов может увеличиться на 4% по сравнению с показателями 2024 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства РФ о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2025-2026 годов.

"Отопительный сезон в целом проходит штатно. Подготовка к зиме проходила в условиях сложной режимно-балансовой ситуации на фоне роста в отдельных регионах страны энергопотребления и нагрузки на оборудование. Прогнозируем, что в этот отопительный сезон рост продолжится и составит в целом по стране 4% по сравнению с ОЗП прошлого года", - сказал министр.

По словам Цивилева, основные системообразующие компании подтвердили готовность к отопительному сезону и получили паспорта готовности. Такие паспорта не получили 12 из 374 компаний - они продолжают подготовку и устраняют замечания.