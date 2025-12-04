В Wildberries опровергли заявления о дискриминации банков на маркетплейсах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В Wildberries опровергли заявления банков о дискриминации финансовых организаций на маркетплейсах. На ведущих российских маркетплейсах покупатели имеют полную свободу при выборе способа оплаты. Об этом сообщил председатель правления "Вайлдберриз банка" и глава финтеха RWB (Объединенной компании Wildberries и Russ) Георгий Горшков в рамках выступления на XI Банковской юридической конференции.

"На Wildberries мы обеспечиваем равную платежную среду, предлагая покупателям выбор самых востребованных средств платежа. Покупку можно оплатить с помощью карты любого банка или через Систему быстрых платежей, можно использовать для оплаты SberPay, а можно воспользоваться рассрочкой от "Сбера" или Т-банка. На платформе созданы условия для доступа всех участников финансового рынка. Никакой дискриминации по платежному средству нет", - сказал он.

Горшков отметил, что сейчас 84% рынка платежей сосредоточены у трех крупнейших игроков финансового рынка. "Да это высокий уровень концентрации, но он оправдан тем, что эти кредитные организации длительное время инвестировали в создание собственных платежных систем и сервисов", - указал он.

Ранее в пресс-службе "Сбера" журналистам сообщили, что "Сбер", ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и Совкомбанк поддерживают скидки на маркетплейсах, однако связывание цены товара с конкретным платежным инструментом может вводить покупателей в заблуждение.