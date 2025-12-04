В Минпромторге РФ рассказали о критериях для статуса товара Союзного государства

Требованием может стать наличие не менее 50% российско-белорусской составляющей

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Критерием отнесения промышленной продукции к товару Союзного государства может стать наличие не менее 50% российско-белорусской составляющей, при этом доля каждой из сторон должна составлять не менее 25%, сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Сейчас подходы устанавливаются. Поддержаны критерии отнесения промышленной продукции к товару Союзного государства - не менее 50 % белорусско-российской составляющей в товаре, при этом доля каждой из сторон - не менее 25%", - сказал Чекушов.

Отвечая на вопрос о том, какая продукция первой может получить новый статус, он отметил, что решение будет приниматься на уровне Совета министров Союзного государства. "Есть определенная процедура. Мы надеемся, что в 2026 году она будет пройдена", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что в приоритете - товары станкостроения, авиастроения и радиоэлектронной промышленности. "Конечно, мы надеемся, что здесь первыми будут наши предприятия машиностроения. У нас очень развито сельхозмашиностроение, транспортное машиностроение в наших странах, и мы надеемся, что они также смогут в числе первых получить признание в качестве товаров Союзного государства", - заявил Чекушов.

На заседании Группы высокого уровня было принято решение о развитии концепции "товара Союзного государства" и определены основные методологические подходы.

"Нам важно, чтобы товар Союзного государства пользовался равными условиями доступа [с национальными товарами] как на рынок Республики Беларусь, так и на рынок Российской Федерации. То есть производитель, который кооперационным образом производит товар, который дальше в соответствии с методикой определения [товара Союзного государства] может быть признан товаром Союзного государства, получает доступ к государственным закупкам, возможность участвовать в программах поддержки, программах субсидирования, которые есть у наших стран", - добавил замглавы Минпромторга РФ.