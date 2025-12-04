Российская фармотрасль заинтересована в индийской продукции для выпуска лекарств

Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев указал на готовность российской стороны участвовать в гармонизации нормативно-правовых баз двух стран

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Фармацевтическая отрасль РФ заинтересована в поставках индийской продукции для выпуска лекарств, заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе Российско-индийского бизнес-форума.

"Наша фармацевтика заинтересована в той продукции, которую производят индийские компании. Это касается, в первую очередь, активной субстанции, ингредиентов, интермедиатов, которые нам нужны. Это касается химии для упаковки и частично самой упаковки", - сказал он.

По словам Дмитриева, российский фармбизнес готов активно участвовать в гармонизации нормативно-правовых баз двух стран, "чтобы продукты быстрее выходили на рынок, но при этом не снижалось качество, эффективность и безопасность этой продукции". "Наверное, такие механизмы найти можно, и мы все готовы для этого делать", - добавил он.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). ТАСС - информационный партнер мероприятия.