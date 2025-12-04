Кабмин рассмотрит законопроект о полном госфинансировании детских мультфильмов

Корректировки расширяют возможности получения помощи для выпуска анимационных фильмов с финансированием производства проката в размере 100% от сметной стоимости, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ сегодня рассмотрит законопроект, согласно которому создание анимационных детских фильмов может осуществляться полностью при помощи средств из бюджета. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Сегодня также в повестке дня мы рассмотрим законопроект, который устанавливает полное государственное финансирование анимационных картин для детей и юношества. Предложенные корректировки расширяют возможности получения помощи от государства и для выпуска анимационных фильмов с финансированием производства и проката в размере 100% от сметной стоимости", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что такая государственная поддержка уже оказывается игровым кинолентам для детской и подростковой аудитории, однако предложенные корректировки расширяют возможности получения помощи от государства и для выпуска анимационных фильмов.

"На средства из федерального бюджета смогут рассчитывать те ленты, которые будут соответствовать приоритетам страны. Образы и герои качественных анимационных картин играют важную роль в воспитании целых поколений, подсказывают, как принимать решения в повседневной жизни, и позволяют получить широкое представление о нашем богатом культурном наследии. Поэтому такая поддержка будет оказываться отечественной киноиндустрии и дальше", - добавил Мишустин.

Премьер также отметил, что инициатива подготовлена по поручению президента РФ Владимира Путина - он неоднократно подчеркивал, что люди должны с детства иметь возможность встречаться с культурой.

Глава кабмина РФ выразил надежду на то, что законопроект поступит в Госдуму в ближайшее время, чтобы уже со следующего года поправки вступили в силу.