Чекунков: мероприятия мастер-планов в Бурятии профинансированы почти на 40%

В рамках мастер-плана идет строительство Национального музея и театрально-культурного центра "Байкал"

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

УЛАН-УДЭ, 4 декабря. /ТАСС/. Мероприятия мастер-планов двух городов в Бурятии - Улан-Удэ и Северобайкальска - профинансированы на 38%. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Ряд объектов уже создан. Это и новое здание аэровокзала, ряд объектов коммунальной инфраструктуры, стадион "Забайкалец", который был открыт в прошлом году в Улан-Удэ. Важно, что идет работа по обеспечению финансированием. На сегодня порядка 38% составляет обеспеченность финансированием [мероприятий мастер-плана]. Это неплохо с учетом того, что каждый бюджетный цикл новые деньги выделяются", - сказал он журналистам по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона.

В рамках мастер-плана идет строительство Национального музея Бурятии и театрально-культурного центра "Байкал". Стоимость строительства Национального музея составляет 3,7 млрд рублей (в ценах госэкспертизы, 2 кв. 2024 года), средства выделены по линии Минвостокразвития РФ по программе "Дальневосточная концессия" и из федеральной казны в виде гранта. Строительная готовность составляет 60%. Рядом с Национальным музеем продолжается строительство нового театрально-культурного центра "Байкал". Сейчас на строительной площадке четвертый этаж. Завершение строительства запланировано на июль 2026 года, строительная готовность составляет 40%.

Кроме того, в республиканской столице появится межвузовский кампус мирового уровня "Байкал". Новый студенческий городок намерены построить к 2029 году. Строительство межвузовского кампуса начнется в следующем году в рамках реализации мастер-плана Улан-Удэ. Межвузовский кампус "Байкал" объединит Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, Бурятский институт инфокоммуникаций Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики. Приоритетными направлениями работы кампуса будут подготовка кадров для системы здравоохранения, а также обучение студентов из Монголии и других стран Азии.

"Мне кажется, что план модернизации Улан-Удэ - он один из наиболее таких емких на Дальнем Востоке. Он действительно позволяет город преобразовать, сделать его более красивым. Очень надеюсь, что все это сбудется. Будем помогать контролировать. И надеюсь, что мы вместе с вами увидим, что он стал еще более красивым городом, чем сегодня", - сказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.