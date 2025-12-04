Рослесхоз получит порядка 3 млрд рублей на затраты по борьбе с пожарами

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в 2025 году лесными пожарами было охвачено более 4 млн га

Редакция сайта ТАСС

© Иван Губский/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Рослесхозу субвенции в размере порядка 3 млрд рублей для 11 регионов на компенсацию затрат по борьбе с лесными пожарами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с кабмином.

Мишустин сообщил, что в этом году лесными пожарами было охвачено более 4 млн га, а в ряде российских субъектов вводился режим чрезвычайной ситуации. Вследствие этого к тушению огня были привлечены необходимая техника и оборудование, были переброшены дополнительные формирования, активно применялась авиация, незаменимая в труднодоступной местности и особо удаленных территориях. Всего было задействовано более 2 тыс. человек.

"Все эти меры потребовали дополнительных затрат, в том числе из региональных бюджетов. Поэтому принято решение выделить Рослесхозу субвенции для 11 субъектов, - указал глава кабмина. - Направим им порядка 3 млрд рублей. Средства позволят компенсировать уже понесенные расходы".

Деньги получат Бурятия, Карелия, Коми, Тува, Ханты-Мансийский автономный округ, Забайкальский и Красноярский края, а также Архангельская, Иркутская, Ростовская и Томская области, уточнил он.

"Правительство и дальше будет содействовать регионам, чтобы своевременно реагировать при возникновении очагов огня и не допускать угрозы жизни и здоровью наших граждан", - подчеркнул Мишустин. Он также добавил, что главное - это координация, чтобы вовремя включали силы и средства, которые нужны для ликвидации последствий пожаров.