Россия надеется на скорый запуск группового безвиза с Индией

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Москве и Нью-Дели также необходимо наращивать число рейсов между странами

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что запуск безвизовых групповых поездок между Россией и Индией произойдет после визита российской делегации в страну. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума.

"Мы хотим наращивать число рейсов и договориться по безвизовым групповым поездкам. Надеемся, что завтрашние переговоры помогут этим процессам", - сказал он.

По словам министра, России и Индии также необходимо наращивать число рейсов между странами. "Это всегда основа. И мы активно зазываем индийских перевозчиков к нам. Это все натыкается на то, что в целом есть глобальный дефицит бортов по миру. Поэтому тут есть объективные опасения санкций с индийской стороны. Но будем дальше продвигаться", - объяснил Решетников.

Кроме того, как отметил он, надо налаживать ситуацию с расчетами туристов. "Мы понимаем проблемы, которые есть, но у нас в принципе здесь ситуация лучше, потому что в Индии сервисы "Сбера" работают, здесь есть ВТБ. В общем, особой проблемы российским туристам платить здесь нет, как и особой проблемы индийским туристам платить в России", - резюмировал глава МЭР.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).