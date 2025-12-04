ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Визит Путина в Индию
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Решетников оценил уровень годовой инфляции ниже ожиданий МЭР в 6,8%

Официальный прогноз меняется два раза в год, отметил глава Минэкономразвития
Редакция сайта ТАСС
12:55
обновлено 12:57

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ оценивает текущий уровень годовой инфляции в России существенно ниже своих прогнозных ожиданий в 6,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума.

"Официальный прогноз мы меняем два раза в год, остальное - это текущие оценки. Конечно, по инфляции мы идем существенно ниже тех цифр, которые предполагали (6,8% - прим ТАСС). Что касается ускорения ВВП в октябре, исходим из того, что это, скорее, разовые факторы, и говорить о том, что тенденция сменилась, пока преждевременно", - сказал он.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). ТАСС - информационный партнер мероприятия. 

РоссияРешетников, Максим Геннадьевич