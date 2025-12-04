Глава "Трансмашхолдинга" заявил о потенциале экспорта созданных с Индией товаров

У Нью-Дели есть достаточно большая пенетрация в различных странах через промышленное сотрудничество, отметил Кирилл Липа

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) видит потенциал экспорта в третьи страны товаров, созданных совместно с Индией. Об этом сообщил гендиректор холдинга Кирилл Липа на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).

"Сегодня мы понимаем, что у Индии есть достаточно большая пенетрация в различных странах через промышленное сотрудничество, через ваши связи и через даже ваше сообщество, которое существует в разных странах - например, в Африке. И мы можем экспортировать из Индии вот в эти страны продукты, которые мы можем разрабатывать вместе, совместными проектами сотрудничества", - сказал он.

В марте 2023 года "Трансмашхолдинг" в консорциуме победил в международном тендере стоимостью $6,5 млрд на разработку, производство и 35-летний сервис 1 тыс. 920 вагонов электропоездов дальнего следования Vande Bharat в трех классах обслуживания. Соответствующий контракт был заключен в сентябре того же года. Созданное после этого совместное российско-индийское предприятие Kinet Railway Solutions уже начало работу. Оно расположено в городе Латур штата Махараштра в центральной Индии.

