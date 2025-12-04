Абхазия увеличила экспорт лимонов в Россию более, чем в два раза

Также выросли поставки в РФ хурмы и фейхоа, отметила начальник управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 4 декабря. /ТАСС/. Экспорт абхазских лимонов в Россию в 2025 году увеличился более, чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили ТАСС в Государственном таможенном комитете республики.

"С начала цитрусового сезона, начавшегося в октябре, из Абхазии в Россию экспортировано 413,9 тонны лимонов, тогда как в аналогичный период прошлого года было вывезено всего 194,3 тонны, рост составил 219,6 тонны", - сказала начальник управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния.

По словам Квицинии, увеличился и экспорт хурмы и фейхоа. Хурмы вывезено 413,8 тонны (на 170,4 тонны больше), а фейхоа - 1 233 тонны (рост 183,3 тонны). Мандаринов в настоящее время вывезено 12 тыс. 327,6 тонны, что на 1,6 тыс. тонн меньше, чем в аналогичный период 2024 года. Пик мандаринового сезона обычно наступает в середине декабря, когда экспортеры стараются вывезти фрукты на российский рынок ближе к Новому году.