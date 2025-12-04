На Петербургской бирже зарегистрирован первый договор по продаже рыбы

В пресс-службе биржи напомнили, что с 1 марта 2026 года регистрация внебиржевых договоров становится обязательной

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый договор на поставку мороженого филе минтая зарегистрирован на Петербургской бирже, сообщили ТАСС в пресс-службе биржи.

Там напомнили, что с 1 ноября предоставление участниками рынка рыбной продукции информации о сделках, заключенных не на организованных торгах, является добровольным. С 1 марта 2026 года регистрация внебиржевых договоров становится обязательной. Речь идет об основных промысловых видах рыб (минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия) и лососевых (горбуша, кета и нерка).

"Решение правительства о введении регистрации внебиржевых сделок по продаже рыбы уже реализуется на Петербургской Бирже. Зарегистрирован первый договор на поставку мороженого филе минтая высшей категории из Берингова моря", - сообщили в пресс-службе биржи.

Как отметила начальник управления развития новых товарных рынков Петербургской биржи Лариса Вовкивская, переходный период поможет отрасли адаптироваться к новым законодательным требованиям.

На основе данных о внебиржевых договорах с водными биоресурсами Петербургская биржа сможет рассчитывать индикаторы, которые станут надежным источником ценовой информации для участников рынка и профильных ведомств.