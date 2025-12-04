В Оренбуржье расходы на реконструкцию котельных и ИТП увеличат до 1 млрд рублей

По данным регионального правительства, в 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят более 1,7 млрд рублей

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области намерены вложить в реконструкцию котельных и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) более 1 млрд рублей. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"В этом году мы запланировали четыре котельных, 26 индивидуальных тепловых пункта подлежат реконструкции, выделяем порядка 856 млн рублей в этом году. В следующем году у нас уже больше 1 млрд рублей выделяется на эти цели", - сказал Солнцев.

Губернатор констатировал большой износ сетей во многих муниципальных образованиях. По данным регионального правительства, в 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят более 1,7 млрд рублей, выполнив 65 мероприятий.

"Так, запланировано к капитальному ремонту более 9,2 км сетей теплоснабжения, более 111 км сетей водоснабжения. Проведем реконструкцию одной насосной станции и построим водонапорную станцию водоочистки. В эту сумму входит и реализация мероприятий в рамках казначейского инфраструктурного кредита - 870,8 млн рублей. В планах установка блочно-модульных котельных, центральных тепловых пунктов, реконструкция сетей теплоснабжения. Всего в 2027-2028 годах на сферу жилищно-коммунального хозяйства планируется направить порядка 5,84 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора.