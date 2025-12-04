Новак обсудил с главой ЛНР подготовку региона к зиме

В ходе встречи особое внимание было уделено, в частности, мерам по повышению надежности работы электроэнергетической и газовой инфраструктуры республики

Вице-премьер РФ Александр Новак © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Подготовка энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР к осенне-зимнему периоду стала одной из ключевых тем на встрече вице-премьера РФ Александра Новака с главой республики Леонидом Пасечником.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, стороны обсудили широкий круг вопросов социально-экономического развития региона. В ходе встречи особое внимание было уделено мерам по повышению надежности работы электроэнергетической и газовой инфраструктуры ЛНР, а также обеспечению бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона.

