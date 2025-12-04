"Автоваз" добавил ярко-синий цвет для Lada Niva Travel

Теперь в палитре Niva Travel шесть цветов, а именно серебристый "Платина", темно-зеленый "Несси 2", черный "Пантера", золотисто-коричневый "Кориандр", белый "Ледниковый" и синий "Капитан"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" расширил цветовую палитру для внедорожника Lada Niva Travel и добавил ярко-синий оттенок "Капитан" для автомобиля, сообщила пресс-служба компании.

"Вслед за обновлением стиля, внедрением нового силового агрегата и светодиодной оптики Lada Niva Travel получила расширенную цветовую палитру. Новинкой стала ярко-синяя металлизированная эмаль "Капитан", - сказали в пресс-службе.

Новый цвет доступен для всех комплектаций Lada Niva Travel с разными вариантами обвеса - как окрашенного в цвет кузова, так и с использованием защитных элементов из черного пластика.

В компании отметили, что теперь в палитре Niva Travel шесть цветов, а именно серебристый "Платина", темно-зеленый "Несси 2", черный "Пантера", золотисто-коричневый "Кориандр", белый "Ледниковый" и синий "Капитан".

"В целом же гамма Lada включает 9 цветов, и ее пополнение продолжается", - отметили в пресс-службе.