Росморречфлот рассматривает возможности сотрудничества с китайскими партнерами

Ведомство обсудило перспективы взаимодействия с корпорацией CACS из КНР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росморречфлот рассматривает возможности сотрудничества с китайскими партнерами для развития портовой инфраструктуры, обсуждены его перспективы с китайской корпорацией CACS, говорится в сообщении Росморречфлота.

Переговоры состоялись в рамках рабочего визита руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко в Китай. Были рассмотрены вопросы строительства современных судов типа река - море, ремонта и модернизации существующего флота, в том числе дноуглубительного.

Как уточняется в сообщении, CACS представила автоматизированную систему управления погрузо-разгрузочными работами и другое портовое оборудование. CACS развивает технологии, в том числе для создания судов, а также инновационные направления, включая безэкипажное судовождение и морскую робототехнику. "Особое внимание уделили повышению безопасности и эффективности судоходства, а также внедрению передовых навигационных систем", - сказано в сообщении.

"С учетом расширения взаимодействия по развитию российско-китайского транспортного канала река - море Северо-Восток КНР - Дальний Восток РФ, перед нами стоит задача дальнейшего укрепления отношений между странами в сфере транспорта и логистики, развития инфраструктуры, обновления флота, а также подготовки кадров для отрасли", - сказал Тарасенко.

Участие в переговорах приняли представители китайской верфи "Цзянсу Цинфэнь".