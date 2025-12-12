Резиденты АЗРФ вложили 850 млрд рублей в реализацию инвестпроектов

В Арктике планируют создать 50 тыс. новых рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ) реализуют более 1 тыс. новых инвестиционных проектов объемом 2,6 трлн рублей, из которых уже вложено 850 млрд рублей. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

"Сегодня реализуется порядка 2,6 трлн рублей, уже вложено 850 млрд рублей", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая проводится в преддверии XV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" им. А. Н. Чилингарова.

Басанский отметил, что с использованием механизмов государственной поддержки в АЗРФ реализуется более 1 тыс. новых инвестиционных проектов. "По объему на сегодняшний день тех инвестиционных проектов, которые есть в Арктике, у нас в планах создать 50 тыс. новых рабочих мест. Сегодня создана уже 21 тыс. рабочих мест", - добавил он.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что реализация инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ укрепит роль макрорегиона как в российской экономики, так и в мировой.

Арктическая зона РФ - крупнейшая особая экономическая зона в мире, на которой инвесторы пользуются специальными режимами налогового и административного регулирования.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.