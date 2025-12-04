В России технологии ИИ начали внедрять в работу судебных экспертов

Глава Минюста Константин Чуйченко при этом отметил, что интерпретацию результатов работы искусственного интеллекта, как и его обучение, осуществляет человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) начали внедрять при проведении судебных экспертиз. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на первых Шляховских чтениях в Российском федеральном центре судебной экспертизы им. Шляхова (РФЦСЭ). Центр является головным среди судебно-экспертных учреждений при Минюсте.

"В работу судебных экспертов начинают внедряться технологии искусственного интеллекта, повышающие ее эффективность и ускоряющие процесс проведения ряда экспертиз", - привели его слова в официальном канале Минюста в Max.

"Однако говорить о том, что искусственный интеллект полностью заменит человеческий труд, крайне преждевременно", - заметил Чуйченко.

Глава Минюста подчеркнул, что интерпретацию результатов работы ИИ, как и его обучение, осуществляет человек. "И здесь особенно важно учитывать компетенцию того, кто формирует систему знаний и алгоритм действий", - отметил Чуйченко.

Он напомнил, что действующее законодательство не предусматривает возможность осуществления экспертиз исключительно силами ИИ, не наделяет его статусом субъекта права и, тем более, ответственностью за собственные заключения. Ключевое значение продолжает принадлежать профессиональному опыту квалифицированного эксперта, способного обеспечить достоверность выводов в сложных юридических экспертных ситуациях, включая экспертизы по уголовным делам, подчеркнул министр.