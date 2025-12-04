Греф: 80% транзакций между РФ и Индией в 2025 году прошли менее чем за 10 минут

Это совершенно новый уровень отношений между странами, сообщил глава Сбербанка

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Время проведения финансовых операций между Россией и Индией значительно сократилось, в 2025 году 80% транзакций заняли менее 10 минут. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия-1".

"Если раньше транзакции между Россией и Индией занимали недели, а зачастую месяцы, то в этом году мы совершили 80% транзакций менее чем за 10 минут. И из них половина - менее чем за минуту. И это совершенно новый уровень отношений между странами", - сказал Греф.