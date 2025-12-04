В ГД внесли законопроект о борьбе со схемой обмана через банкротство продавца

В случае принятия документа нововведения вступят в силу с 1 января

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Михаил Делягин и Дмитрий Гусев внесли в палату парламента проект закона, которым предлагается обязать продавца недвижимости или автотранспорта вернуть деньги покупателю, если сделка расторгается судом из-за признания продавца недееспособным, а он сам объявляет себя банкротом. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в федеральный закон РФ "О несостоятельности (банкротстве)".

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в 2025 году в России широко распространилась практика, при которой продавец недвижимости или автомобиля после оформления сделки купли продажи и получения денег объявляет себя недееспособным - находившимся "в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими" в момент совершения сделки и через суд добивается признания ее ничтожной, но при этом не возвращает деньги покупателю, объявляя себя банкротом. В итоге добросовестный приобретатель недвижимости или автомобиля лишается своих средств, не получает жилья или автотранспорта и зачастую с долгами.

"Для пресечения подобной практики, ведущей не только к человеческим трагедиям, но и к масштабной дискредитации государства, представляется необходимым дополнить перечень обязательств физического лица, не отменяемых процедурой его банкротства, требованиями к нему, возникшим в результате расторжения им по его инициативе ранее заключенного им договора", - говорится в тексте документа.

В случае принятия законопроекта нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.