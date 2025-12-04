Юрист Карпов напомнил о возможном пересмотре договоров предприятий из-за изменения НДС

Конституционный суд пришел к выводу, что свобода договора не является абсолютной, рассказал старший преподаватель кафедры финансового права МГЮА имени О. Е. Кутафина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Повышение НДС в России может привести к тому, что предприятиям придется вносить изменения в действующие договоры. Об этом ТАСС рассказал старший преподаватель кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении общей ставки НДС с 20% до 22% с 1 января. Документ из бюджетного пакета вносит изменения в Налоговый кодекс РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

"Конституционный суд Российской Федерации пришел к выводу, что свобода договора не является абсолютной, - сказал Карпов, ссылаясь на недавнее решение суда. - Цена договора может измениться в определенных обстоятельствах, связанных с изменениями в налоговом законодательстве. Также Конституционный суд Российской Федерации обосновал, что при принятии законодательных изменений нужно вводить адаптационные механизмы. К примеру, должна быть предусмотрена возможность пересмотреть цену договора или расторгнуть договор".

Юрист считает, что в нынешней ситуации было бы правильно предусмотреть указанные механизмы в законодательстве. "В настоящий момент таких изменений в закон не вносилось. Поэтому стороны договора, основываясь на принципе свободы договора, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, могут изменить условия стоимости. Если согласия одной из сторон на пересмотр условий нет, то можно обратиться в суд", - заметил он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" заявил, что россияне не заметят последствий повышения НДС с учетом жесткой денежно-кредитной политики.