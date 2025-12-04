Башкирия вошла в топ-3 региона России по мерам защиты бизнеса

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, республика не останавливается на достигнутых результатах

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Республика Башкортостан вошла в тройку российских регионов по мерам защите бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Международной недели бизнеса, которая проходит в Уфе.

"Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Ирина Абрамова сообщила, что Башкирия по защите бизнеса входит в топ-3 регионов страны. В том числе - в группе А по минимальному административному и силовому давлению на бизнес", - отмечается в сообщении по итогам проведения региональной стажировки "Обмен эффективными практиками по улучшению инвестиционного климата регионов" в рамках Международной недели бизнеса.

Первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов отметил, что регион не останавливается на достигнутых результатах. "Нам крайне важен опыт и предложения других регионов. Мы занимаемся уже третьим пакетом либерализации инвестиционного законодательства. Глава республики [Радий Хабиров] поставил задачу придумать и внедрить прорывные инструменты привлечения, сопровождения инвестпроектов, мониторинга захода в инвестпроекты. Здесь нам очень пригодится опыт, который уже апробирован в ваших регионах", - отметил он.

Лучшие практики в регионе

В числе лучших региональных практик Муратов назвал инвестиционный час, который глава Башкирии проводит каждый четверг, а также предпринимательские часы, проводимые главами муниципалитетов. "В 2023 году мы убрали все барьеры для входа в приоритетный инвестпроект. Сегодня проект стоимостью 1 рубль может претендовать на все преференции. Убрали критерии бюджетной эффективности, зарплаты, количества работников. Сегодня, чтобы выйти на инвестчас, у инвестора должна быть только одна декларация, которую ему помогает делать Корпорация развития Республики Башкортостан", - добавил он.

По словам Муратова, такая практика дает положительные результаты: в течение шести лет в Башкирии наблюдается положительная динамика по объему инвестиций, что является рекордным показателем в стране. По итогам 2025 года планируется рост инвестиций на 2%, что выше среднероссийского темпа. "Мы продолжаем эту работу, надеемся, что на следующей неделе появится закон о логопарках, он уже подписан и предполагает преференции как для управляющих компаний логопарков, так и для ее резидентов. Он позволяет предоставить в залог право аренды на земельный участок финансово-кредитному учреждению за те кредиты, которые он получает. Уверены, что это даст дополнительный импульс в условиях дефицита бюджетных средств", - сказал Муратов.

В свою очередь, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин отметил положительный опыт ЦУР Башкирии, когда экономические процессы оцифрованы и поставлены на контроль. "У Башкирии есть сильные наработки, потому что вы многое научились делать, используя мультипликацию усилий власти и общества. Фиксируем, что в Башкирии малый и средний бизнес фактически подставил плечо, стал драйвером в инвестициях и наполнению бюджета. Как создавать такие платформы для достижения национальных целей - одно из главного, чему стоит поучиться у республики", - сказал Калинин.