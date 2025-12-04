Трутнев: в Бурятии реализуют более 20 инвестпроектов на 314 млрд рублей

По словам главы республики Алексея Цыденова, за шесть лет объем инвестиций в экономику региона вырос почти вдвое

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 4 декабря. /ТАСС/. Более 20 инвестпроектов с плановым объемом инвестиций более 314 млрд рублей реализуется в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по итогам совещания о ходе реализации инвестпроектов на территории региона.

"Мы должны обращать внимание на то, как идет работа с инвестиционными проектами. Практика нашей работы на Дальнем Востоке однозначно свидетельствует о том, что привлечение инвестиций является основным путем для развития территории. У Бурятии имеются хорошие стартовые условия. Природное разнообразие, богатство запасов полезных ископаемых, уникальное озеро Байкал создают целый ряд дополнительных возможностей для привлечения инвестиций. С федеральными мерами поддержки здесь реализуется 23 инвестиционных проекта с плановым объемом инвестиций более 314 млрд рублей, из которых уже вложено более 150 млрд рублей. Тем не менее работы предстоит еще много", - сказал Трутнев.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил, что за шесть лет объем инвестиций в экономику вырос почти вдвое. "В стадии реализации находится 40 проектов, еще 25 планируется к реализации до конца 2035 года", - сказал он.

Инвестпроекты

На территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" началось освоение Ермаковского месторождения бериллия со строительством горно-обогатительного комбината (ГОК). Проект предусматривает разработку одного из крупнейших в России бериллиевых месторождений, где помимо бериллия содержится значительное количество флюорита. На месторождении добыча бериллиевой руды будет производиться открытым способом. Для ее переработки предстоит построить обогатительную фабрику со всей сопутствующей инфраструктурой. Инвестпроект предполагает строительство на месторождении комбината мощностью переработки до 30 тыс. тонн руды в год. Реализация проекта позволит снизить зависимость российских предприятий от импорта ценного редкоземельного металла, который сегодня поставляется в основном из Казахстана.

Резидент ТОР "Бурятия" ООО "Угольный разрез" представил проект по развитию Окино-Ключевского буроугольного месторождения с проектной мощностью добычи угля до 3,5-4,5 млн тонн угля в год. Добытый уголь будет поставляться на Гусиноозерскую ГРЭС и для теплоснабжения Гусиноозерска. Проект Угольного разреза предусматривает строительство железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к пути общего пользования на станции Харанхой Восточно-Сибирской железной дороги. Таким образом, будет организовано железнодорожное сообщение между Окино-Ключевским карьером и станцией Харанхой. Для погрузки угля компания планирует построить станцию Углепогрузочная вблизи месторождения.

Также обсуждалась реализация строительства рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд в Иволгинском районе Бурятии. Общий объем инвестиций оценивается в 63 млрд рублей. В ходе реализации проекта для жителей Бурятии будет создано 600 новых рабочих мест. Совокупные налоговые поступления в бюджеты разных уровней оцениваются примерно в 50 млрд рублей. Продукция будущего рудника - апатитовый концентрат - будет направляться на производство удобрений. Компания уже получила лицензию на пользование недрами и готовится к началу геологоразведочных работ. Продолжается разработка проектной документации. При подтверждении запасов запуск рудника в эксплуатацию планируется в 2030 году.

На ТОР "Бурятия" по соглашениям с КРДВ инвестиционные проекты реализует 21 резидент с объемом инвестиций на сумму 52,8 млрд рублей, создается 2,2 тыс. рабочих мест. Резиденты уже вложили в экономику региона 14,2 млрд рублей, создали 1,1 тыс. рабочих мест. В работу введены пять инвестиционных проектов в различных отраслях.