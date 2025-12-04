Глава ВЭБ.РФ убежден в укреплении сотрудничества между Россией и Индией

Игорь Шувалов указал на совместную работу с индийскими партнерами в рамках межбанковских объединений ШОС, БРИКС и ADFIAP

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов выразил уверенность в том, что сотрудничество между Россией и Индией продолжит укрепляться и в дальнейшем. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Убежден, что сотрудничество между нашими странами будет укрепляться и далее", - сказал Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, у госкорпорации старейшее представительство в Индии и насыщенная повестка взаимодействия с индийскими партнерами. "Это работа в рамках межбанковских объединений ШОС, БРИКС и ADFIAP, кредитная и гарантийная поддержка, сопровождение экспорта по линии РЭЦ, активное взаимодействие по направлению высоких технологий, в том числе в сфере медицины и фармацевтики. Здесь задействован инструментарий поддержки проектов сразу нескольких организаций в периметре группы ВЭБ.РФ", - подчеркнул Шувалов.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов отметил, что Индия является важным регионом присутствия для госкорпорации. "Мы ведем большую работу по поддержке финансирования российского бизнеса в данном регионе. Многие из этих проектов мы реализуем в партнерстве с филиалами российских коммерческих банков в Индии", - сообщил он.

Также изучаются возможности реализации проектов в сфере логистики и инфраструктуры, в том числе для выравнивания дисбаланса в торговле между двумя странами. Кроме того, подчеркнул Довлатов, на площадке ВЭБ.РФ в Индии прорабатывается создание российско-индийской платформы "единого окна", объединяющего в одном месте российские институты развития, коммерческие банки и регулятора для более удобного входа российского бизнеса на рынок Индии.

"Представительство ВЭБ.РФ (ранее Внешторгбанк СССР) работает в Мумбаи уже с 1977 года и является старейшим российским финансовым институтом, действующим в Республике Индия. Сегодня мы совместно с индийскими партнерами сосредоточены на поддержке российского экспорта и критически важного импорта, а также на развитии логистической инфраструктуры, призванной упростить двустороннюю торговлю. Мы также видим значительный потенциал в участии индийских компаний в российском секторе гостеприимства и уже обсуждаем перспективные совместные проекты", - сообщил представитель ВЭБ.РФ в Индии Алексей Кечко.

Представитель госкорпорации также отметил, что ВЭБ.РФ продолжает выполнять функции агента Министерства финансов РФ по учету межгосударственного долга и клирингу "долговых рупий".