Приложение "Госуслуги Моя школа" скачали 4,7 млн раз
14:53
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Приложение "Госуслуги Моя школа" имеет уже порядка 4,7 млн скачиваний, сообщило Минцифры РФ.
"В нем можно отслеживать актуальное школьное расписание, дополняя его своими задачами, смотреть домашнее задание и проверять оценки. Приложение скачали уже 4,7 млн человек", - отметили в министерстве.
С 14 лет ребенок может дать согласие на отображение данных из школы, в иных случаях это доступно только с согласия родителя.
Использование приложения - добровольное, напомнили в министерстве. У приложения "Госуслуги Моя школа" также нет платы за пользование.