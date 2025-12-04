Приложение "Госуслуги Моя школа" скачали 4,7 млн раз

В нем можно отслеживать школьное расписание, смотреть домашнее задание и проверять оценки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Приложение "Госуслуги Моя школа" имеет уже порядка 4,7 млн скачиваний, сообщило Минцифры РФ.

"В нем можно отслеживать актуальное школьное расписание, дополняя его своими задачами, смотреть домашнее задание и проверять оценки. Приложение скачали уже 4,7 млн человек", - отметили в министерстве.

С 14 лет ребенок может дать согласие на отображение данных из школы, в иных случаях это доступно только с согласия родителя.

Использование приложения - добровольное, напомнили в министерстве. У приложения "Госуслуги Моя школа" также нет платы за пользование.